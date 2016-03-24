В Крым завезли 45 тысяч учебников на крымскотатарском языке

Учащиеся крымских школ, избравшие для изучения предметы на крымскотатарском языке, больше не будут испытывать трудностей с учебниками.

Как сообщили в московском издательстве "Просвещение", в Крым завершилась поставка всего заказа учебников с 1 по 9 классы, переведенных на крымскотатарский язык для национальных школ и классов изучения языка. Всего заказ содержал 45 тысяч учебных изданий по 44-м наименованиям.

За основу для перевода были взяты учебники издательства «Просвещение» 1-9 классов по всем основным предметам – математика, окружающий мир, технология, биология, история, география, обществознание, изобразительное искусство, основы безопасности жизнедеятельности, музыка и др. Также были изданы учебники для изучения и самого крымскотатарского языка, примерные программы по учебным предметам «Крымскотатарский язык (родной)», «Крымскотататрская литература», «Крымскотатарский язык (неродной)». Эти программы впервые подготовлены, изданы и внесены в соответствующий реестр Минобрнауки России.

Перевод учебников в 2015 году осуществила группа специалистов, которая была сформирована при Минобрнауки и молодежи Крыма, а их печать и доставку на полуостров обеспечило издательство «Просвещение».

Первая партия учебников поступила в Крым в феврале 2016 года, а в марте была осуществлена окончательная поставка. В самое ближайшее время книги будут доставлены в школы. На этой неделе началась их доставка.

"Это первая в истории республики такая комплексная подготовка и поставка учебников для школьников, обучающихся на крымскотатарском языке", - отметили в издательстве. Там напомнили, что крымскотатарский язык — один из трех государственных в Крыму и родной для значительной части населения.

"Эти учебники очень ждали: в Крыму насчитывается 16 школ с крымскотатарским языком обучения; еще в 36 школах функционируют такие классы", - добавили в издательстве «Просвещение».

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