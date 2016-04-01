Праздник с размахом: на свадьбе сына Михаила Гуцериева Саида и Хадиже побывал президент Ингушетии

+, Новости Украины и мира | | Пятница, 1 Апрель 2016 в 17:41

Молодоженов Саида и Хадиже Ужаховой (теперь Гуцериевой) лично поздравил президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, приглашенный отцом жениха — российским меценатом, поэтом и успешным бизнесменом России Михаилом Гуцериевым, сообщает OAnews

На праздник, посвященный бракосочетанию своего второго сына Саида, М. Гуцериев решил пригласить не только официальные лица родной страны невесты. СМИ потряс размах, с которым было отпраздновано данное событие, назвав его самым запоминающимся в этом году. Кроме действующего и прошлого президента Республики Ингушетия, были приглашены поп-звезды мирового уровня. В «Сафисе» (столичный торжественный центр) исполнили свои мега популярные песни такие певцы и певицы, как Стинг, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес, Патрисия Каас, Алла Пугачева (и этот список далеко не полный).

Изюминкой праздника СМИ окрестило невесту, поразившую всех присутствующих своим шикарным платьем и не менее потрясающей внешностью. Провести программу вечера попросили народную артистку Тамару Яндиеву, которая приняла предложение с радостью и выполнила свою задачу на самом высоком уровне.

 




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