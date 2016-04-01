«Размышления и афоризмы» как продолжение идей русского космизма
В серии «Современный русский космизм» вышла новая книга писательницы-космиста Евдокии Лучезарновой.
«Размышления и афоризмы» не являются стройным изложением теории, сообщает
Русский космизм – самобытное течение отечественной мысли, в котором сочетаются внешне несовместимые взгляды – наука и мистицизм, религия и эзотерика, рассудочное и иррациональное. Но жизнь самой писательницы как будто подтверждает, что это возможно. Будучи ученым, она увлеклась направлением Агни-йогой, создала теорию ритмологии.