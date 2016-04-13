Дмитрий Белик: Севастополю стоит перенять успешный опыт других регионов

+, Новости Крыма | | Среда, 13 Апрель 2016 в 23:20

Одним из участников первых дебатов в Севастополе представителей «Единой России» стал Дмитрий Белик, известный в городе политик, член политсовета севастопольского отделения «ЕР». По данным портала «Русская планета», в своем выступлении он много времени уделил качеству жизни севастопольцев, поскольку эта тема была заявлена для дискуссии на мероприятии.

Дмитрий Белик отметил, что огромное количество проблем в городе поможет решить подготовленный его командой проект «Настоящая Россия – Севастополь». В рамках этого проекта  единороссы Севастополя предлагают принять федеральный закон «О жителях новых территорий, вошедших в состав РФ». По замыслу разработчиков этот закон должен охватить весь спектр сложностей, с которыми сегодня сталкиваются жители Севастополя. Речь идет о социальных, транспортных и инфраструктурных проблемах, сохранении исторического облика города и многих других. Кроме того, считает Дмитрий Белик, Севастополю стоит перенять успешный опыт других российских регионов.




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