В БАДах для мужчин обнаружили опасные незадекларированные вещества

В 25 из 29 проверенных БАДов для мужчин обнаружены тадалафил и силденафил, опасные при неконтролируемом приеме. Об этом в интервью ko.ru рассказал исполнительный директор СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище» Леонид Марьяновский, сообщает ko.ru .

Как рассказал Леонид Марьяновский, в прошлом году саморегулируемая организация «Союз производителей биологически активных добавок к пище» исследовала аптечные биологически активные добавки для мужчин. Проект по мониторингу БАД реализовался совместно с НП «Аптечная гильдия» и НП «Союз профессиональных фармацевтических организаций». «С марта по апрель 2015 г. в крупнейших аптечных сетях было закуплено 29 серий восьми торговых наименований БАД для мужчин, по результатам лабораторных исследований в составе 25 образцов были обнаружены незадекларированные фармацевтические субстанции рецептурных лекарственных средств, а именно тадалафил и силденафил. При неконтролируемом приеме данные вещества опасны для здоровья потребителя», – говорит Марьяновский.

Полученные сведения, по его словам, были переданы в СК и МВД России. Следственный комитет в итоге возбудил уголовные дела. Тогда перед Роспотребнадзором встала задача научиться безошибочно определять наличие незадекларированных веществ в БАДах. Была создана рабочая группа, в которую вошла, в том числе, и СРО «СП БАД». В феврале саморегулируемая организация Марьяновского зарегистрировала методику, позволяющую с высокой точностью определить наличие веществ группы ФДЭ-5 в составе БАД.

По данным главы СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище», Россия – не единственная страна, столкнувшаяся с фальсификацией БАД. Так, в июле прошлого года минздрав Белоруссии запретил ввоз, оборот и рекламу БАД «Тонгат али платинум», а месяцем позже под раздачу попали «Сеалекс форте» и «Аликапс», в которых был обнаружен незадекларированный тадалафил. Месяц спустя «Аликапс» и «Сеалекс форте» запретил минсельхоз Армении. Полученные в результате исследований данные СРО направило и в Казахстан, где в настоящее время проводится проверка информации.

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