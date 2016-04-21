Проституток Севастополя целый год не могут убрать с трассы

Общественная организации «Дорожный контроль-Севастополь» пытается пресечь работу проституток на трассе при выезде из г. Инкерман. За помощью общественники обратились в полицию, но пока безуспешно.

Как рассказали в организации, ее руководитель Максим Мишин с августа по сентябрь 2015 года неоднократно обращался по телефону 102 "по вопросу предположительного оказания сексуальных услуг девушками при выезде из города Инкерман, по Симферопольскому шоссе в районе поворота на ул. Шубикова".

15 апреля 2016 года общественник получил три письма с ответами по существу его устных заявлений.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что события проходили с августа по сентябрь 2015 года, дата ответа указана 11.11.2015 и 11.12.2015, а штамп обработки почты на всех трех 13.04.2016 года. В связи с этим считаю, что были нарушены нормы действующего законодательства такие как: Федеральный закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 года № 59-ФЗ", - отметил Мишин в своем заявлении, направленном прокурору Севастополя Игорю Шевченко.

В частности, по мнению общественника, нарушены сроки рассмотрения его письменного обращения.

Руководствуясь вышеизложенным, Мишин просит прокурора осуществить проверку законности действий должностных лиц полиции и, в случае выявления нарушений, привлечь виновных должностных лиц.

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