Частникам могут запретить проведение оценки недвижимости

В Государственной Думе Российской Федерации в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, которым планируется запретить частным фирмам проведение оценки недвижимости.

Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по земельным отношениям и строительству, представитель фракции «Единая Россия» Мартин Шаккум.

По словам депутата, речь идет о законопроекте под названием «О государственной кадастровой оценке», и рассмотреть его планируется уже в июне этого года. Этот проект, по словам Шаккума, призван установить прозрачный порядок кадастровой оценки и уточнить круг оценщиков недвижимости.

Парламентарий отметил, что законопроект уже обсуждался на заседании фракции "Единая Россия". "Приняли решение прекратить вакханалию независимых оценщиков и перейти к государственной единой оценке недвижимости", - сказал Мартин Шаккум.

Ранее, как известно, Президент России Владимир Путин заявил, что оценку кадастровой стоимости должны проводить исключительно государственные учреждения, а не различные частные компании. Правительство страны отреагировало молниеносно. Уже в начале мая оно внесло в Госдуму соответствующий проект закона.

Поясняя свою позицию, Путин отметил, что таким образом можно защитить интересы граждан при оценке жилья. Система расчета должна быть прозрачной и единой по всей России - убежден глава государства.

Известно, что в законопроекте, который внесен правительством в Госдуму, в частности, отмечается, что за работу оценщика владельцы квартир или домов платить больше не будут.

По информации Мартина Шаккума, Госдума также рассмотрит поправки в Градостроительный кодекс, которые пересматривают подходы к планировке территорий. Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта о регулировании ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Депутаты также проголосуют за закон о повторном применении проектной документации. Наконец, ожидается принятие законопроекта об ответственности застройщиков перед дольщиками при строительстве многоквартирных домов.

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