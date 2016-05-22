Олигарх Бажаев пышно отметил юбилей. Но мероприятие вышло скромнее, чем свадьба сына Гуцериева

Российский олигарх Муса Бажаев пышно отметил свой юбилей, но мероприятие вышло скромнее, чем нашумевшая свадьба сына Михаила Гуцериева.

Напомним, по версии журнала Forbes, состояние Гуцериева, владеющего НК "Русснефть", ОАО "Русский уголь", ПАО "Моспромстрой", ПАО "Бинбанк", радиостанциями "Шансон" и Love Radio, оценивается в $5,6 млрд., а состояние Бажаева – в $500 млн.

Тем не менее, Бажаев не поскупился на еду и напитки, которые обошлись ему в 57 млн рублей (гостей угощали изысканными блюдами, черной икрой, креветками и винами Baron de L и Cheval Blanc и шампанским Dom Perignon), сообщает Life.ru .

Олигарх арендовал спорткомплекс "Олимпийский", который охранял отряд ОМОНа, а в зале над пятью олимпийскими кольцами горел олимпийский огонь.

Напомним, Гуцериев потратил на свадьбу своего сына не менее 1,5 млрд рублей.

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