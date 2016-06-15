Самвел Карапетян не смог перехватить титул лучшей свадьбы у Михаила Гуцериева

На днях в Москве состоялась свадьба старшего сына владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. На торжестве 23-летнего Саркиса и его избранницы Саломеи гуляло почти 500 человек, которых развлекали звезды российского шоу-бизнеса, а также лидер популярной группы Maroon 5.

Буквально сразу после бракосочетания СМИ начали проводить параллели между свадьбами Саркиса Карапетяна и Саида Гуцериева. Главным выводом, к которому пришли эксперты : несмотря на внешнюю схожесть по масштабу, количеству гостей и звезд, свадьба сына Карапетяна явно проигрывает торжеству Гуцериева. 26 марта, когда в столичном зале торжеств «Сафиса» состоялась свадьба Саида Гуцериева и его очаровательной избранницы Хадижи Ужаховой, вся Россия обсуждала это грандиозное бракосочетание. СМИ наперебой описывали подробности праздника: роскошное платье невесты, которая потрясла своей красотой и очарованием, роскошный декор здания, выполненный из сотен тысяч живых цветов, двухметровый торт, дорогие подарки гостям, выступления звезд первой величины - Дженнифер Лопес, Патрисии Каас, Стинга, Энрике Иглесиаса, Аллы Пугачевой, а также лучших танцевальных ансамблей мира «Сухишвили», «Эрисиони» и «Имеди».

Спустя месяц после этого журналистам стали известны детали второй части бракосочетания, прошедшей в Лондоне. Чета Гуцериевых проехалась по центру столицы Великобритании в золотой карете, запряженной шестью лошадьми в сопровождении конной полиции в парадной форме. Следом за ними ехал кортеж из раритетных автомобилей Rolls-Royce середины прошлого века. Развлекать гостей в этот раз было поручено Пинк, Кайли Миноуг, Робби Уильямсу, Лайонелу Ричи и звездам национального грузинского ансамбля «Сухишвили».

СМИ пишут о том, что только концертная часть торжеств в Москве и в Лондоне обошлась миллиардеру Гуцериеву в 30 млн. евро!

По мнению большинства экспертов, свадьбой такого масштаба Михаил Гуцериев задал настолько высокие стандарты проведения праздника, что превзойти их мало кому удастся. Затмить роскошь свадьбы Гуцериева теоретически мог олигарх Муса Бажаев на праздновании своего 50-летия, однако, по мнению наблюдателей, ни масштабом торжеств, ни количеством гостей и звезд он не смог приблизиться к масштабу праздника сына Михаила Гуцериева Саида и Хадижи Ужаховой.

Подобное можно сказать и о свадьбе сына Самвела Карапетяна. Единственными, кто восторгался этим событием, стали армянские СМИ, которые писали, что это мероприятие якобы по все параметрам превзошло свадьбу Гуцериева. Однако эту точку зрения почти никто не поддержал. Большинство медиа уверены в том, что «таширская» свадьба уступает и по количеству гостей, и по общему уровню мероприятия, и по звездным гостям - Лепс, Басков, Меладзе и Тимати против Стинга, Иглесиаса, Робби Уильямса, Дженифер Лопес, Келли Миноуг и Пинк. Праздник Карапетяна не смог даже приблизиться к «весеннему свадебному чуду» в Москве, как окрестили мероприятие Гуцериевых ряд западных СМИ. Как считают эксперты, причина здесь не столько в деньгах, но в первую очередь в уникальном чувстве вкуса и в эстетическом восприятии мира, которые свойственны Михаилу Гуцериеву.

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