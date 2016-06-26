Экс-нардеп Украины Лев Миримский выдал дочь замуж и спел ей песню

Экс-депутат Верховной Рады Украины и ВР Крыма, известный крымский политик и бизнесмен Лев Миримский выдал свою дочь Татьяну замуж. Этому событию он посвятил песню, которую записал вместе с супругой и двумя сыновьями.

"Моя доченька вышла замуж! Написал ей песню которую мы спели всей семьей! Будь счастлива! МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ", - написал Миримский на своей странице в социальной сети Facebook.

На песню политик снял клип, в котором использованы кадры из семейного видеоархива.

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