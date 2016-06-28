Крымским мамочкам разрешили получить еще по 25 тысяч из средств маткапитала

Пенсионный фонд России по Республике Крым начал принимать заявления на выплату 25 000 рублей из средств материнского капитала.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 000 рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили (или получат право на сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала на основные направления расходования капитала. Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать непосредственно в территориальное управление Пенсионного фонда России по Республике Крым не позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении указывается СНИЛС владельца сертификата, а также серия и номер сертификата на материнский капитал. При визите в ПФР при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и банковскую справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25 000 рублей. Также при личной подаче заявления Пенсионный фонд России рекомендует иметь при себе документы личного хранения: сертификат на материнский капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования. Полученные деньги семьи могут использовать на любые нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в Пенсионный фонд за оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала можно будет подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Воспользоваться данной услугой могут только граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления в электронной форме личное посещение гражданином клиентской службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим количеством обращений в клиентские службы Пенсионного фонда по данному вопросу в ближайшие дни и во избежание больших очередей гражданам рекомендуют запланировать визит в фонд в удобное для них время с помощью сервиса предварительной записи на прием на официальном сайте ПФР https://es.pfrf.ru/.

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