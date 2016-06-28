В Московской области начнут разбирательство по жалобе обманутого дольщика
Андрей Дунаев, глава администрации Истринского района Московской области, на совещании с руководством правоохранительных органов подробно описал ситуацию вокруг недостроенной четвертой очереди микрорайона Восточный, потребовав провести тщательное расследование фактов, указанных в жалобе одного из дольщиков.
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Андрей Дунаев заявил, что нельзя недобросовестным компаниям позволить нарушать права дольщиков, в связи с чем в случае подтверждения факта мошенничества следует крайне жестко на это отреагировать.