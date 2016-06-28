В Московской области начнут разбирательство по жалобе обманутого дольщика

Андрей Дунаев, глава администрации Истринского района Московской области, на совещании с руководством правоохранительных органов подробно описал ситуацию вокруг недостроенной четвертой очереди микрорайона Восточный, потребовав провести тщательное расследование фактов, указанных в жалобе одного из дольщиков.

Как пишет РИАМО , компания-застройщик ООО «Каскад» до сих пор не завершила строительство нескольких домов, из-за чего многие дольщики пока так и не получили уже оплаченные квартиры в пользование. Один из дольщиков написал заявление в органы правопорядка с требованием проверить наличие факта мошенничества со стороны руководства ООО «Каскад». Также он сообщил, что компания отказала ему в компенсационной выплате после расторжения инвестиционного контракта.

Андрей Дунаев заявил, что нельзя недобросовестным компаниям позволить нарушать права дольщиков, в связи с чем в случае подтверждения факта мошенничества следует крайне жестко на это отреагировать.

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