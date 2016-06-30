Мэр Евпатории разбился на мотоцикле. Стали известны подробности

+, Новости Крыма | | Четверг, 30 Июнь 2016 в 17:10

Вечером 29 июня мэр Евпатории Андрей Филонов попал в дорожно-транспортное происшествие.

По информации издания "Евпаторийский курьер", авария случилась около 20:30 глава на 15 километре трассы Симферополь-Евпатория - в районе села Родниковое.

Филонов возвращался на мотоцикле BMW R1200 из Симферополя, куда ездил на совещание. "Столкновение произошло с автомобилем ВАЗ 21063, водитель которого на 15 километре трассы при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу", - уточняет издание.

По предварительным данным, у мэра Евпатории закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левого лучезапястного сустава, травма живота. Ночью он был прооперирован и сейчас находится в реанимации.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

филонов на мотоцикле

Андрей Филонов на мотоцикле. Фото "Российской газеты"




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