“МерседесНаш”: россияне стали чаще покупать дорогие автомобили

Как это ни парадоксально, жители Российской Федерации, экономика которой переживает сейчас не лучшие времена, стали чаще покупать дорогие автомобили.

По информации аналитического агентства «Автостат», за первые пять месяцев 2016 года на российском рынке новых автомобилей было подано 575 экземпляров автомобилей, представляющих Luxury-сегмент. Таким образом, продажи дорогих машин, по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период, оказались больше на 20%. Остался неизменным лишь регион, жители которого чаще всего приобретают автомобили Luxury-сегмента - это, конечно же, Москва и Московская область.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», российский рынок люсковых автомобилей по итогам первого квартала текущего года показал рост в 25%. Так, за первые три месяца 2016-го россияне стали владельцами 304 автомобилей класса Luxury. Это на четверть больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Лидером продаж в данном сегменте остается немецкий концерн Mercedes-Benz, славящийся своими роскошными автомобилями вроде Mercedes-Benz GLE 63, цена которого, по данным компании Статус-Авто, колеблется в районе от 178 000 до 185 000 евро. Однако фаворитом россиян оказалась другая модель немецкого автоконцерна - это Mercedes-Benz Maybach S-Class, продажи которого составляют более 70% от всего объема реализованных автомобилей класса «люкс». Только за первые три месяца 2016 года в РФ был продан аж 221 экземпляр "Майбаха S-класса".

На втором месте по количеству продаж оказалась продукция британского люксового бренда Bentley с показателем в 45 реализованных на территории РФ машин. В тройку фаворитов входит также британский Rolls Royce, которому удалось продать в России 20 своих машин.

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