В Крыму закрываются АЗС украинской сети WOG

В Крыму закрываются автозаправочные станции украинской сети WOG.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский журналист Владислав Осипов.

"По непроверенной пока информации сеть АЗС WOG закрывается в Крыму. UPD: говорят, вместо Вога будет Атан", - написал Осипов.

В комментариях под постом другие интернет-пользователи отметили, что на самом деле "

«WOG» (сокращение от West Oil Group, дословно - Западная Нефтяная Группа) — сеть автозаправочных комплексов в Украине. По состоянию на январь 2016 года насчитывала 415 АЗС.

На официальном сайте WOG о наличии АЗС в Крыму не сообщается.

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