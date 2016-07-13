В Крыму закрываются АЗС украинской сети WOG

+, Новости Крыма | | Среда, 13 Июль 2016 в 00:22

В Крыму закрываются автозаправочные станции украинской сети WOG.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский журналист Владислав Осипов.

"По непроверенной пока информации сеть АЗС WOG закрывается в Крыму. UPD: говорят, вместо Вога будет Атан", - написал Осипов.

В комментариях под постом другие интернет-пользователи отметили, что на самом деле "в Крыму давно нет WOG". "Это только постройка и имидж. Бензин завозился эти два года с какого-то российского захолустья. После него всегда заправляла мустанг, иначе просто с места не сдвинуться: херня хернёй. Так что Крым ничего не теряет", - написала жительница Севастополя Елена Кудряшова.

«WOG» (сокращение от West Oil Group, дословно - Западная Нефтяная Группа) — сеть автозаправочных комплексов в Украине. По состоянию на январь 2016 года насчитывала 415 АЗС.

На официальном сайте WOG о наличии АЗС в Крыму не сообщается.

АЗС WOG в Симферополе

АЗС WOG в Симферополе




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