В Крыму закрываются АЗС украинской сети WOG
В Крыму закрываются автозаправочные станции украинской сети WOG.
Об этом на своей странице в Facebook
"По непроверенной пока информации сеть АЗС WOG закрывается в Крыму. UPD: говорят, вместо Вога будет Атан", - написал Осипов.
В комментариях под постом другие интернет-пользователи отметили, что на самом деле "в Крыму давно нет WOG". "Это только постройка и имидж. Бензин завозился эти два года с какого-то российского захолустья. После него всегда заправляла мустанг, иначе просто с места не сдвинуться: херня хернёй. Так что Крым ничего не теряет", - написала жительница Севастополя Елена Кудряшова.
«WOG» (сокращение от West Oil Group, дословно - Западная Нефтяная Группа) — сеть автозаправочных комплексов в Украине. По состоянию на январь 2016 года насчитывала 415 АЗС.
На официальном сайте WOG о наличии АЗС в Крыму не сообщается.