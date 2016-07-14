В Крым хотят заманить богатых иностранцев на яхтах

В Крыму придумали способ заманить в местные порты иностранные яхты. Хотя поможет ли предлагаемая мера - большой вопрос.

Федерация парусного спорта Крыма выступила с предложением освободить от уплаты таможенных сборов все иностранные яхты, которые заходят в порты Евразийского экономического союза. Авторы идеи убеждены в том, что эта мера позволит развивать яхтенные марины на территории полуострова. К тому же, как утверждают в федерации, в Крыму сейчас - одни из самых дешевых цен на обслуживание и стоянку яхт.

В случае, если идею удастся реализовать, полуостров получит значительные доходы, убеждены в федерации. Ведь не секрет, что позволить себе яхту могут только обеспеченные люди. Стоимость самой простенькой подержанной яхты начинается с 15 тысяч долларов США, тогда как дорогие экземпляры могут достигать многих миллионов долларов. С ценами на продажу моторных яхт и катеров б/у можно ознакомиться на сайте http://www.yachts-boats.com.ua/show.html

Пока же, по признанию главы федерации Андрея Андруцкого, ситуация с яхтенными маринами на полуострове оставляет желать лучшего. "В каждой такой бухте должны находиться несколько десятков плавсредств, в противном случае марина будет убыточной. Исправить ситуацию можно, привлекая зарубежные яхты в Крым", — убежден Андруцкий. Пока же иностранцы, владеющие яхтами, предпочитают обслуживаться у причалов в Болгарии, Греции, Турции и Черногории.

Этой же проблемой озаботились власти России и Крыма. В частности, известно, что президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение поддерживать и развивать яхтинг и морской туризм на полуострове.

По информации пресс-службы крымского правительства, в настоящее время есть ряд проблем, требующих решения. Так, в Совмине Крыма считают, что необходимо установление на территории полуострова режима, определяющего входы и выходы яхт из порта, правила прибрежного морского судоходства между портами для яхт под иностранными флагами, а также порядок пребывания иностранных граждан, прибывающих на борту яхт. Кроме того, в крымском правительстве предлагают упростить процедуру постановки на учет некоммерческих маломерных судов и яхт.

По информации интернет-издания "Собеседник", на проект поддержки и развития яхтинга в Крыму государство планирует выделить около 6 млрд рублей.

Однако эксперты сомневаются в том, что в ближайшее время ситуация в этой сфере радикально изменится. Руководитель крупнейшего в России яхт-клуба «Навигатор» Олег Гусев в комментарии "Собеседнику" отметил, что в бухтах, которые можно было бы использовать под марины, расположено множество гаражей, сараев и прочих построек, которые снести и построить новую инфраструктуру сразу не получится. "Субъективно, на мой взгляд, в ближайшие два-три года радикально там ничего не изменится", - добавил Гусев.

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