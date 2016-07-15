Что происходит в Турции? Возможен государственный переворот

+, Власть и Политика | | Пятница, 15 Июль 2016 в 23:24

В пятницу, 15 июля, вечером из Турции стали приходить тревожные сообщения.

По данным различных источников, в Анкаре и Стамбуле были слышны выстрелы и наблюдались передвижения военных. Одновременно в Стамбуле были закрыты оба главных моста, ведущих в европейскую часть города.

И буквально в последние минуты появились сообщения со ссылкой на премьер-министра Турции Йылдырыма, который якобы заявил, что имеет место "попытка" государственного переворота, но его правительство не позволит этому случиться. Он также ответил, что те, кто пытается осуществить переворот, ответят за это.

Мост в Стамбуле. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Мост в Стамбуле. Фото: REUTERS/Murad Sezer




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