Что происходит в Турции? Возможен государственный переворот

В пятницу, 15 июля, вечером из Турции стали приходить тревожные сообщения.

По данным различных источников, в Анкаре и Стамбуле были слышны выстрелы и наблюдались передвижения военных. Одновременно в Стамбуле были закрыты оба главных моста, ведущих в европейскую часть города.

BREAKING: Reports military has blocked the Bosporus Bridge in #Istanbul for an unknown reason. - @WashingtonPoint pic.twitter.com/7zacpE4Zx4

И буквально в последние минуты появились сообщения со ссылкой на премьер-министра Турции Йылдырыма, который якобы заявил, что имеет место "попытка" государственного переворота, но его правительство не позволит этому случиться. Он также ответил, что те, кто пытается осуществить переворот, ответят за это.

#BREAKING Turkish PM Yıldırım says there has been "an attempt" and his government won't allow it.