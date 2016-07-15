Что происходит в Турции? Возможен государственный переворот

В пятницу, 15 июля, вечером из Турции стали приходить тревожные сообщения.

По данным различных источников, в Анкаре и Стамбуле были слышны выстрелы и наблюдались передвижения военных. Одновременно в Стамбуле были закрыты оба главных моста, ведущих в европейскую часть города.

VIDEO: Footage allegedly from Ankara shows jets flying incredibly low over residential buildings. - @HazalKoptagel pic.twitter.com/k0ToowfPK5 — Conflict News (@Conflicts) 15 июля 2016 г.

И буквально в последние минуты появились сообщения со ссылкой на премьер-министра Турции Йылдырыма, который якобы заявил, что имеет место "попытка" государственного переворота, но его правительство не позволит этому случиться. Он также ответил, что те, кто пытается осуществить переворот, ответят за это.

#BREAKING Turkish PM Yıldırım says there has been "an attempt" and his government won't allow it. — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 15 июля 2016 г.

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