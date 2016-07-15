Что происходит в Турции? Возможен государственный переворот

И буквально в последние минуты появились сообщения со ссылкой на премьер-министра Турции Йылдырыма, который якобы заявил, что имеет место "попытка" государственного переворота, но его правительство не позволит этому случиться. Он также ответил, что те, кто пытается осуществить переворот, ответят за это.
#BREAKING Turkish PM Yıldırım says there has been "an attempt" and his government won't allow it.
Использование материалов сайта Crimea24.info ("Новости Крыма сегодня и Новости Севастополя") разрешается и очень приветствуется при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Crimea24.info.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание рекламных материалов и информационных статей, комментариев пользователей, которые размещены на страницах сайта, а также за последствия их публикации и использования. Мнения авторов статей и комментариев, размещенных на страницах Crimea24.info, могут не совпадать с мнениями и позицией редакции.
"Крым 24" - Первый круглосуточный сайт, публикующий новости Крыма и новости Севастополя. Наши темы: политика и экономика Крыма, крымский бизнес, погода в Крыму, крымские татары, происшествия в Крыму, Черноморский флот, отдых в Крыму, цены в Крыму, пансионаты и санатории Крыма. Мы публикуем новости из различных городов Крыма, включая новости Симферополя, новости Керчи, новости Феодосии, новости Бахчисарая, новости Джанкоя, новости Белогорска. Курорты Крыма также не остаются без нашего внимания: на наших страницах вы найдете новости Ялты, новости Евпатории, новости Судака, новости Алушты. Кроме крымских новостей, у нас вы также найдете новости Украины.
ВАЖНО: Этот сайт является частным дневником. Сведения, диалоги, мнения и заявления, опубликованные на данном сайте, являются личной точкой зрения, не имеют никакой юридической силы и не могут быть использованы при разбирательствах в судах или где бы то ни было еще для доказательства или опровержения чего бы то ни было.