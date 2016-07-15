Переворот в Турции: военные утверждают, что взяли власть в свои руки

+, Новости Украины и мира | | Пятница, 15 Июль 2016 в 23:53

Турецкие военные, стоящие за попыткой государственного переворота в Турции, утверждают, что им удалось взять власть в стране в свои руки.

Как отмечает Reuters, силовики заявили, что пошли на этот шаг для того, чтобы сохранить в стране демократию и соблюдение прав человека. Военные также заверили, что все существующие международные отношения Турции останутся неизменными, а верховенство закона будет приоритетом.

В свою очередь, премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что турецкие службы безопасности получили приказ "сделать все необходимое" для предотвращения попытки переворота. "Некие люди незаконно предприняли незаконные действия, выходящие за рамки их подчиненности", - сказал Йылдырым в комментарии турецкому телевидению. По его словам, избранное законным путем правительство продолжает контролировать ситуацию в стране и уйдет лишь тогда, когда этого захочет народ Турции.

Турецкие офицеры службы безопасности задержали полицейских на обочине дороги, ведущей на Босфорский мост в Стамбуле. Фото: Bulent Kilic, AFP

Турецкие офицеры службы безопасности задержали полицейских на обочине дороги, ведущей на Босфорский мост в Стамбуле. Фото: Bulent Kilic, AFP

Напомним, в пятницу, 15 июля, вечером в Анкаре и Стамбуле были слышны выстрелы и наблюдались передвижения военных. Одновременно в Стамбуле были закрыты оба главных моста, ведущих в европейскую часть города. Также сообщается об отмене всех авиарейсов в главном аэропорту Стамбула имени Ататюрка.




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