Кто и почему пропал без вести в Казахстане?

В последнее время в Крыму многие взволнованы странными исчезновениями людей. Одни загадочно исчезли, просто выйдя из дома на работу или направляясь к друзьям. Других увезли неизвестные лица на автомобилях. А как с этим обстоят дела в других регионах и государствах? Казахстанский медиапортал "Караван" рассказал о громких пропажах известных личностей в этой стране.

Одним из самых загадочных случаев стало исчезновение студента Медицинского университета Астаны Ерасыла Аубакирова (читайте подборку новостей об этом резонансном случае здесь: http://today.kz/theme/56c1745fc5e7df6003acdb23/). 3 февраля 2016 года он вышел из дома по делам и больше не вернулся. В Казахзстане 23-летний Аубакиров был достаточно хорошо известен. Он участвовал в популярном телевизионном шоу «Х-Фактор».

Спустя неделю в Астане был обнаружен труп пропавшего молодого человека с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства задержали трех подозреваемых, однако расследование этого дела продолжается до сих пор.

Один из последних случаев - пропажа Сафара Шакеева, который является сыном известного казахстанского композитора Еркеша Шакеева. Он загадочно исчез 16 июля 2016 года в 07:00 прямо в центре Алматы после посещения банка. За информацию о местонахождении Шакеева объявлена награда в 10 000 000 тенге.

Крупный бизнесмен Владимир Волков таинственно пропал в октябре 2013 года. Тогда он вылетел на вертолете на охоту, с которой не вернулся. Впоследствии обломки вертолета нашли. Рядом находились тела Волкова и одного из его сотрудников.

Другой известный бизнесмен Георгий Бармин загадочно исчез в Алматы 2 сентября 2008 года. Его видели в комплексте "Столичный центр", откуда он уехал на своем внедорожнике Lexus-470 вместе со своей знакомой – 21-летней участницей музыкального шоу Superstar.kz Анной Шейдер. Впоследствии выяснилось, что пропавшую пару похитили и убили члены одной из ОПГ. Они получили 1,2 миллиона долларов США, после чего задушили Шейдер и Бармина и закопали их трупы во дворе заброшенного дома. Всех участников этого преступления поймали и посадили в тюрьмы.

Участницу конкурса «Московская весна - 2014», модель Динару Кисикину, которая пропала в июле 2015 года, не нашли до сих пор. Она ушла из дома в солярий, откуда больше не вернулась. Одновременно пропал ее 20-летний однокурсник Руслан Гречихин.

Читайте также на "Крым 24":