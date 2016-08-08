Скандальный памятник “вежливому человеку” в Крыму заменили

Руководство Бахчисарайского парка миниатюр заменило памятник "Вежливые люди", вызвавший множество насмешек в СМИ и социальных сетях.

Напомним, памятник "Вежливые люди" был торжественно открыт 16 марта 2016 года. Скульптура изображает военнослужащего российской армии, который держит в своих руках кота. Памятник стал объектом многочисленных пошлых шуток. Выглядел он вот так:

В пресс-службе парка миниатюр сообщили, что директор этого учреждения Виктор Жиленко, "дабы не порочить доброе имя русского солдата убрал эту неудачную фигуру солдата и на её место установил новый вариант «Вежливому человеку»".

Новая версия памятника выглядит вот так:

Жиленко попросил общественность отнестись к этому событию с пониманием. "Это ведь не серьёзный вариант памятника, прошедший не одну комиссию, пока смог быть утверждён. Это композиция, можно сказать – итог народной любви и благодарности, изготовленная любителем, а не профессионалом. Не надо так критично относиться к этому. Мы же устанавливаем эту фигуру у себя в парке, а не на центральной площади города. Ребёнок, который рисует у себя в альбоме так как он может, пусть не идеально, но вкладывая в это свою любовь, не будет вами раскритикован. Вот и мы не претендуем на шедевр, а просто отдаём дань уважения", - сказал директор парка миниатюр.

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