Фракция ЛДПР призывает стимулировать развитие частных хозяйств

Как сообщает "Комсомольская правда" , фракция ЛДПР выступила с инициативой по стимулированию развития частных хозяйств.

По мнению политиков, только частники способны поднять сельское хозяйство в Российской Федерации. Лидер фракции Владимир Жириновский отметил, что у нее уже есть программа по льготному кредитованию малого и среднего производства на селе.

«Частники позволят сельскому хозяйству в Российской Федерации достичь прогресса, что положительно скажется на демографической ситуации в стране, здоровье граждан и качестве питания. Нам нужно поддержать их на государственном уровне!» — добавил известный политик.

Читайте также на "Крым 24":