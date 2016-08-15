Фракция ЛДПР призывает стимулировать развитие частных хозяйств

+, Новости Украины и мира | | Понедельник, 15 Август 2016 в 18:28

Как сообщает "Комсомольская правда", фракция ЛДПР выступила с инициативой по стимулированию развития частных хозяйств.

По мнению политиков, только частники способны поднять сельское хозяйство в Российской Федерации. Лидер фракции Владимир Жириновский отметил, что у нее уже есть программа по льготному кредитованию малого и среднего производства на селе.

«Частники позволят сельскому хозяйству в Российской Федерации достичь прогресса, что положительно скажется на демографической ситуации в стране, здоровье граждан и качестве питания. Нам нужно поддержать их на государственном уровне!» — добавил известный политик.




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