Фракция ЛДПР предлагает газифицировать всю Россию

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский выступил с инициативой по проведению полной газификации в стране, информирует издание «Комсомольская правда» .

Уже долгое время Российская Федерация заслуженно входит в число мировых лидеров по добыче нефти и газа, однако не все внутренние потребители извлекают из этого дивиденды. В настоящее время только две трети российских граждан может пользоваться дешевым природным топливом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что обеспечение газом всего населения страны даст мощный стимул для развития экономики страны. Он также призвал снизить цены на «черное золото» и «голубое топливо» на внутреннем рынке.

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