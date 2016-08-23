Юрий Лужков подарит себе на 80-летие субботник в московском парке

+, Новости Украины и мира | | Вторник, 23 Август 2016 в 18:37

В день рождения экс-мэра столицы в Москве планируют устроить субботник, в ходе которого будет посажен фруктовый сад. Намерение Лужкова необычно отметить юбилей стало предметом бурного обсуждения в соцсетях и блогах.

В комментариях к этой новости в основном преобладает позитив – москвичам очень понравилось, что, вместо скучных официальных или закрытых пафосных мероприятий, бывший градоначальник столицы решил сделать полезное дело.

«Узнал, что планируется отмечать День рождения бывшего градоначальника - Юрия Лужкова. Отмечать не пафосно, с народом и небольшой развлекательной программой, с посадкой большого фруктового сада, который будет потом еще долгие годы радовать москвичей. Каждый желающий сможет подойти и лично поздравить Юрия Лужкова или даже просто пообщаться с ним» – восхищается популярный блогер stomaster.

Ранее СМИ писали, что идею проведения субботника поддержал Владимир Путин.




Теги: , ,




Comments are closed.

Подробнее в москва, субботник
Московские отели

Каждый год услугами столичных гостиниц пользуется около 4 млн. иностранных гостей. Также кроме них здесь размещаются миллионы россиян. Москва всегда...

Закрыть