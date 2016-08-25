В 2017 году ожидается бум “интернета вещей”

2017 год, как ожидается, станет годом бурного развития "интернета вещей".

Под этим термином понимают создание «умного дома», где большинство (возможно, даже все) бытовые приборы и системы управляются при помощи интернета. Иными словами - холодильник, пылесос, стиральная машина и прочие устройства способны взаимодействовать со смартфоном (или компьютером) их владельца.

Для чего это нужно? Например, вы возвращаетесь домой с работы и хотели бы сразу же принять ванну, после чего - выпить чашечку горячего кофе. Перед выходом из своего офиса вам достаточно при помощи интернета дать своей кофемашине задание сварить ароматный напиток к определенному времени. То же самое следует проделать с ванной, которая аккурат к вашему приезду домой должна будет наполниться водой нужной температуры.

Описанные выше умные технологии - не фантастика. Уже сегодня можно подключить весь свой дом к "интернету вещей".

Но к 2017 году, по мнению экспертов, эта технология получит еще большее распространение, поскольку большинство компаний-производителей занимаются разработками новых чипов на базе "интернета вещей". Эксперты ожидают также большого прироста инвестиций в данную отрасль.

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