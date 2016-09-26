Участием около 6000 человек отметился «лужковский» субботник

Помочь бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову в воссоздании фруктового сада в музее-заповеднике «Коломенское» 24 сентября пришли более 6000 человек — столичных жителей и гостей города. Именно на этой территории прошел субботник, организацию которого осуществили друзья бывшего политика во главе с летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым.

По сообщениям ИА «Росбалт» , в праздничной программе было предусмотрено функционирование художественных мастерских, работал специальный игровой шатер для детишек. Однако главным «гвоздем» субботника стало высаживание фруктового сада.

Сам Юрий Лужков вместе с семьей и друзьями активно участвовал в высаживании яблоневых и грушевых деревьев. Всего было посажено 522 таких дерева. Ранее блогеры сообщали, что субботник позиционировался, как мероприятие, лишенное политической подоплеки.

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