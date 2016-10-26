Государству следует обратить внимание на деятельность Росагролизинга, считает Константин Бабкин

С недавних пор деятельность Росагролизинга вызывает тревогу у российских агропромышленных предприятий, сообщает в своей публикации в LiveJournal предприниматель и президент «Росагромаша» Константин Бабкин.

Дело в том, что отечественный лизинговый монополист стал массово отказывать аграрным компаниям в приобретении сельхозтехники на льготных условиях, что может привести к фактическому саботажу программы развития сельского хозяйства РФ.

Константин Бабкин в своей публикации приводит различные догадки, пытаясь понять причины поведения руководства Росагролизинга. Он напоминает, что ранее топ-менеджеры компании уже попадали в неприятные и некрасивые ситуации, в том числе и связанные с хищением денег.

Константин Бабкин от имени ассоциации «Росагромаш» предложил вернуть деньги Росагролизинга в бюджет. По его мнению, те же самые функции, но с большей эффективностью, могли бы выполнять региональные лизинговые компании.

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