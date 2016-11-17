Россельхозбанк выпустил два рекламных ролика с участием сыродела Олега Сироты

В рамках рекламной кампании Россельхозбанка было выпущено два видеоролика, которые можно увидеть как в Интернете, так и по телевидению. В них российский сыровар Олег Сирота рекламирует такие продукты банка, как вклад "Проценты вперед" и рефинансирование потребительских кредитов.

Персона Олега Сироты стремительно набирает популярность благодаря стремлению фермера внести посильный вклад в политику импортозамещения. В августе прошлого года он создал частную сыроварню, на которой мечтал производить пармезан. Из-за недостатка финансирования он не мог построить коровник и обзавестись новым трактором, но благодаря сотрудничеству с Россельхозбанком мечта Олега Сироты осуществится — как он написал в собственной рубрике "Дневник сыровара" на страницах популярной газеты "Комсомольская правда", в течение двух месяцев производство сыров утроится, а летом на сыроварне начнут варить пармезан.

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