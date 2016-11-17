У жителей Крыма при выполнении кадастровых работ на объект недвижимости не будут требовать разрешение на строительство

Государственный Совет Крыма одобрил внесение изменений в республиканский закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым».

Документом устанавливается, что до 1 марта 2018 года при выполнении кадастровых работ и подготовке технического плана здания – объекта индивидуального жилищного строительства – не требуется использование разрешения на строительство соответствующего объекта недвижимости, если получение такого разрешения не было предусмотрено законодательством, действовавшим до вступления в силу Федерального конституционного закона.

В соответствии с законодательством, действовавшим на территории Крыма до 18 марта 2014 года, выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства не предусматривалась, напомнили в пресс-службе Государственного Совета Крыма.

Принятый парламентариями закон предусматривает возможность осуществления государственного кадастрового учета соответствующего объекта при наличии у заинтересованного лица только документов, подтверждающих право на земельный участок, предназначенный для строительства объекта индивидуального жилищного строительства.

Новая редакция республиканского закона позволит обеспечить возможность оформления права собственности граждан на объекты индивидуального жилищного строительства в порядке, аналогичном существовавшему до 3 июля 2016 года, вовлечение создаваемых и созданных объектов индивидуального жилищного строительства в гражданско-правовой оборот, а также налогообложение соответствующих объектов налогом на имущество физических лиц.

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