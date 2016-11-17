Жители Крыма смогут узаконить самовольно возведенные капстроения до 1 января 2018 года

Срок подачи заявления о предоставлении земельных участков лицами, создавшими самовольные постройки до 18 марта 2014 года, а также правовых оснований для признания самовольной постройки в качестве объекта индивидуального жилищного строительства продлен до 1 января 2018 года.

Соответствующие поправки в двух чтениях на заседании пятой сессии крымского парламента приняты в Закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Кроме того, внесенными изменениями предусмотрено снижение с 0,08 га до 0,06 га минимального размера предоставляемого земельного участка для индивидуального жилищного строительства в поселках и селах.

Принятие закона позволит самовольно возведенные до 18 марта 2014 года постройки признать объектами индивидуального жилищного строительства, а также соблюсти принцип формального равенства прав всех граждан на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в поселках и селах.

Таким образом, после 1 января 2018 года при отсутствии заявления лиц, создавших самовольные постройки, или в случае отказа в предоставлении земельного участка, занятого самовольной постройкой, освобождение земельного участка осуществляется органами местного самоуправления за счет лиц, которые самовольно возвели объект капитального строительства или постройку. Органы местного самоуправления также вправе обратиться в суд с иском о принудительном сносе. В случае, если собственник не установлен, то орган местного самоуправления осуществляет освобождение земельного участка за свой счет, говорится в сообщении пресс-службы Государственного Совета Крыма.

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