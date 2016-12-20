Силовики проверяют эффективность расходования президентских грантов

Антикоррупционные подразделения начали проверку расходования президентских грантов для некоммерческих организаций. Особое внимание силовиков привлек грантооператор «Общество «Знание». По предварительным данным, многие патриотические сайты, на которые были выделены средства, даже не были созданы, пишет Znak.com.

В качестве примеров издание называет проекты некоммерческих организаций «Молодые таланты», «Живое слово», «Открытый мир». Все они получили крупные гранты в размере от 500 тыс. до 10 млн рублей на создание интернет-проектов и мобильных приложений. Но запущенные в результате сайты имеют низкую посещаемость (некоторые и вовсе прекратили работу), а приложения – не пользуются большим спросом.

У силовиков есть вопросы и по грантам на различные интернет-мониторинги. Так, в 2014 году грант в размере 3 млн рублей на подобную деятельность получила молодежная общественная организация «Правая Россия», но ее сайт обнаружить не удалось. Представитель организации сообщил изданию, что проектом якобы предусматривался только выпуск бумажных брошюр.

Президентские гранты для некоммерческих организаций в России выделяются ежегодно. Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International ранее обращала внимание на то, что эти деньги распределяются непрозрачно, и очень часто в конкурсах побеждают «организации, аффилированные с госструктурами», или реализующие проекты патриотической направленности.

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