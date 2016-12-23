Видеохостинг YouTube вынудил сериал Мавроди уйти на Vimeo

По сообщениям сайта «Лента.ру», фанатам онлайн-сериала «Зомби» придется перебраться с YouTube на другой популярный независимый видеохостинг — Vimeo. Именно там теперь демонстрируются новые эпизоды шоу, премьера которого увидела свет в декабре 2015 года. Композитор и автор сценария «Зомби» — известный бизнесмен Сергей Мавроди.

Причины ухода сериала на другой видеохостинг связаны с непонятным решением администрации YouTube по его блокировке. «Лента.ру» заручилась комментариями создателей сериала, которые, попросту говоря, развели руками: «просто не понимаем, чем вызван такой шаг». Но можно сразу сказать, что в YouTube приняли непопулярное решение, которое всерьез озадачило многочисленную аудиторию «Зомби».

Стоит отметить, что на момент решения руководства видеохостинга «Зомби» мог похвастаться более чем 400 млн просмотров и 100 тыс. комментариев на YouTube. Интересно, что в стартовавшем в сентябре втором сезоне с названием «Зомби 2 (Чертик)» Сергей Мавроди появлялся в дополнительных музыкальных вставках, в которых саркастично анализировал последние новости из общественно-политического мира. Монтаж означенных вставок проводился всего за несколько дней до выхода на экраны нового эпизода.

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