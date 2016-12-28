На западе уже создают “Airbnb для компьютеров”

Сразу несколько западных компаний работают над созданием самого большого в мире суперкомпьютера, который будет использовать мощности простаивающих без дела компьютерных устройств. Об этом говорится в статье , опубликованной американским изданием Techcrunch.

В публикации отмечается, что в мире быстрыми темпами растет потребность в вычислительных ресурсах. Решением этой проблемы может стать платформа с использованием технологии блокчейн, которая позволит компаниям одалживать друг у другу мощности их простаивающих без дела компьютеров и при этом зарабатывать деньги.