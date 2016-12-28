На западе уже создают “Airbnb для компьютеров”

+, Новости Украины и мира | | Среда, 28 Декабрь 2016 в 17:41

Сразу несколько западных компаний работают над созданием самого большого в мире суперкомпьютера, который будет использовать мощности простаивающих без дела компьютерных устройств. Об этом говорится в статье, опубликованной американским изданием Techcrunch.

В публикации отмечается, что в мире быстрыми темпами растет потребность в вычислительных ресурсах. Решением этой проблемы может стать платформа с использованием технологии блокчейн, которая позволит компаниям одалживать друг у другу мощности их простаивающих без дела компьютеров и при этом зарабатывать деньги.

В этом направлении работают, в частности, компании Golem (она называет себя «Airbnb для компьютеров») и iEx.ec. С их помощью любой желающий сможет предложить за определенную плату мощности своих компьютерных устройств тем, кто в них нуждается.




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