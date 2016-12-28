Виртуальная реальность все сильнее внедряется в реальный мир

Новые технологии все сильнее внедряются в нашу жизнь. Прямо на наших глазах получают распространение проекты на основе суперсовременной технологии блокчейн.

Другая новинка, которая еще вчера казалась фантастикой, – виртуальная реальность (часто используется аббревиатура VR - от английского virtual reality). Сегодня она постепенно проникает в наш быт и, вполне возможно, недалек тот день, когда для людей не будет в этом ничего необычного.

Под VR понимают созданный техническими средствами виртуальный мир, который человек может воспринимать через его органы зрения, слуха, обоняния, а также посредством осязания и других чувств.

Ярким свидетельством того, что VR уже проникает в нашу каждодневную жизнь, является появление интернет-магазинов, которые торгуют очками виртуальной реальности, специальными шлемами, камерами и другими предметами для погружения в виртуальный мир.

Уже сейчас в торговых центрах и даже на улицах можно встретить киоски и палатки, в которых любой желающий может испытать на себе все прелести VR. Наверняка вы видели людей, которые, надев очки и шлем, дергаются в ужасе либо, напротив, испытывают явное наслаждение, и привлекают к своей персоне множество зевак. А все объясняется просто. Эти люди, погрузившись в виртуальную реальность, испытывают настолько реальные ощущения, что ведут себя так, словно все это происходит с ними в реальной жизни.

Напомним, о виртуальной и дополненной (это похожая технология) реальности активно заговорили в 2015 году. По мнению экспертов, большой прогресс в их развитии может наблюдаться уже в 2017 году. В частности, компания Microsoft планирует выпуск очков дополненной реальности HoloLens. Соцсеть Facebook также купила компанию-создателя очков виртуальной реальности Oculus Rift. Вскоре использовать виртуальную реальность можно будет не только для игр, но и для посещения учебных занятий, врачей или спортивных мероприятий.

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