Решением директоров Бинбанка новым председателем совета избран Михаил Гуцериев

Основатель и первый президент Бинбанка Михаил Гуцериев избран новым председателем совета директоров Бинбанка.

Об этом назначении стало известно по итогам заседания совета директоров финансового учреждения, состоявшегося после общего собрания банковских акционеров, носившего внеочередной характер. Как сообщает «Русснефть», помимо Михаила Гуцериева, в новый состав совета директоров Бинбанка включены Саит-Салам и Саид Гуцериевы, Микаил Шишханов, Сергей Марьин и др.

Михаил Гуцериев также является основным владельцем и главой совета директоров «Русснефти». Сегодня «Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. В ее портфеле активы в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем 2P запасов компании превышает 200 млн тонн (SPE).

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