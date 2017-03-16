В Москве пройдет первое заседание дискуссионного клуба «18 МАРТА»

В Москве начинает свою деятельность новая площадка для обмена мнениями – международный дискуссионный клуб неполитического действия «18 МАРТА». Объявлено о первом заседании клуба, которое состоится 18 марта 2017 года в ФГУП «Гостиничный комплекс «Президент-Отель». В работе клуба предполагается участие общественных деятелей, российских экспертов, писателей и публицистов.

Главная цель создания клуба – "поиск путей официального признания суверенного и свободного выбора жителей Крыма широким мировым сообществом и обсуждение проблем интеграции республики Крым в российское и международное пространство". Организаторы площадки рассчитывают, что заседания будут проводиться регулярно и не только в Российской Федерации.

На первое заседание клуба приглашены: Александр Проханов, Наталья Поклонская, Александр Хинштейн, Сергей Марков, Александр Бородай, Александр Чаленко, Борис Межуев, Дмитрий Абзалов, Евгений Тарло, Егор Холмогоров, Павел Пятницкий, Ростислав Ищенко, Диана Кади, Руслан Осташко, Лев Гарамов, Семен Багдасаров, Дмитрий Линтер, Борис Надеждин, Павел Шперов, Ирина Волынец, Янис Юкша.

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