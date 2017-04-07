Пожилых севастопольцев дурят мошенники

В Севастополе орудуют мошенники и воры, жертвами которых чаще всего становятся лица преклонного возраста.

Как рассказали в горуправлении полиции, злоумышленники посещают потерпевших по месту жительства либо вступают с ними в беседу на улице или в подъезде, выдавая себя за представителей газовых служб, сотрудников полиции или социальных работников. После этого они путем обмана и злоупотребления доверием завладевают сбережениями пожилых людей.

Некоторые злоумышленники предлагают своим жертвам «поменять окна» или выполнить иные ремонтные работы, рассказывают о проведении какой-либо благотворительной акции и неожиданном «выигрыше в лотерею». Получив предоплату за обещанную работу, они скрываются, не выполнив взятых на себя обязательств. Также в ряде указанных случаев преступники при посещении квартиры отвлекают внимание потерпевшего, после чего похищают его денежные средства и иное ценное имущество.

В связи с этим полиция просит жителей и гостей Севастополя придерживаться мер предосторожности, а также проинформировать о них родных и близких преклонного возраста.

Не следует вступать в разговоры на улицах с незнакомцами, которые рассказывают о «мгновенном выигрыше в лотерею», сообщают о якобы предстоящей «прибавке к пенсии», «денежной реформе» и предлагают «поменять деньги». Ни в коем случае не впускайте их в квартиру. Если к вам пришли лица, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, работниками социальных или коммунальных служб, то, прежде чем впустить их, потребуйте предъявить соответствующее удостоверение, а также задайте им ряд уточняющих вопросов (об организации, которая их направила, ее номере стационарного телефона и месте нахождения, сведений о руководителях и т. п.). Также, учитывая, что злоумышленники могут использовать поддельные документы и сообщить ложные сведения, пожилым людям рекомендуется иметь на видном месте телефоны этих служб, чтобы прежде, чем открыть дверь незнакомцу, вы могли позвонить и узнать, направлялся ли вам данный сотрудник и какова цель его визита.

Если вы планируете заказать проведение ремонтных работ в квартире, то вступать в договорные отношения рекомендуется с теми фирмами (индивидуальными предпринимателями), которые действуют на рынке оказания услуг длительное время и пользуются хорошей деловой репутацией, о них имеются положительные отзывы от ваших родственников или знакомых. В любом случае договор выполнения работ следует заключать в письменной форме, при предварительной оплате получить расписку или квитанцию.

Если же вы пострадали от действий злоумышленников, то следует помнить, что для задержания злоумышленников дорога каждая минута. Постарайтесь запомнить приметы преступников и немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102.

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