В Крыму проведут учебный курс для людей с ограниченными возможностями

С 17 по 29 апреля в Евпатории на базе центра спорта «Эволюция» пройдет учебно-реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске». Его слушателями станут люди, впервые получившие инвалидность и прошедшие медицинскую реабилитацию.

Как сообщили Крым 24 организаторы курса – Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ), мероприятие проводится в Крыму уже во второй раз. Его основная цель – физическая и психологическая реабилитация, адаптация инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к условиям жизни в инвалидной коляске, выработка ключевых навыков ориентирования и передвижения в городской среде, а также вовлечение в физкультурно-оздоровительные мероприятия.

В рамках обучения запланировано проведение реабилитационных и адаптационных мероприятий, направленных на социально-средовую, социально-психологическую и социально-бытовую адаптацию.

Участники курса – 30 человек от 18 до 45 лет, получившие травму позвоночника, из различных регионов России, среди которых Хабаровский, Приморский, Краснодарский и Пермский края, Республики Крым, Башкортостан, Марий Эл и многие другие регионы.

«По опыту прошлогоднего курса, данный формат реабилитации людей с инвалидностью действительно востребован и жизненно необходим. Участники получают возможность общения и приобретения новых знаний и навыков активной жизни в обществе. Ключевым фактором является взаимная психологическая поддержка и сплочение людей в процессе разнообразных совместных заданий и мероприятий в позитивной обстановке на берегу моря. Важно, что инструкторами тоже являются инвалиды-колясочники, которые сами когда-то прошли этот путь адаптации», - отмечает первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов.

Программа курса состоит из трех основных блоков: физической, бытовой и социокультурной реабилитации. Физическая реабилитация включает в себя механотерапию (занятия в специализированных тренажерных залах), обучение реабилитационному плаванию, адаптивные игры (регби, баскетбол, бадминтон, большой и настольный теннис, фитбол, бочча и т.п.), обучение эффективному пользованию коляской активного типа, включая элементы преодоления препятствий.

Бытовая реабилитация – это обучение жизненно важным навыкам, трудотерапия, воспитание социальных и санитарно-гигиенических навыков. Социокультурная реабилитация включает интеллектуально-познавательные, развлекательные, музыкальные и творческие мероприятия.

Также запланированы тематические лекции по основам законодательства и возможности полноценной жизни на кресло-коляске.

Всероссийское общество инвалидов в этом году планирует провести три мероприятия в Республике Крым. Это учебно-реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске», межрегиональный семинар «Подготовка экспертов в Системе добровольной сертификации «Мир, доступный для всех», Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль для инвалидов «ПАРА-КРЫМ». В этих мероприятиях примут участие те крымчане, которые смогут составить будущий актив Крымской республиканской организации, открытие которой запланировано на конец 2017 года. Крымская республиканская организация станет 83-ей региональной организацией ВОИ.

Учебно-реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске» пройдет на территории центра спорта «Эволюция» по адресу: г. Евпатория, п. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 1.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: +7 495 432- 0459, + 7 925 507 -9238.

Читайте также на "Крым 24":