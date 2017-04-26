У Ланы Роговской вышел второй детективный роман

Второй детективный роман известного российского врача, ученого и литератора Ланы Роговской получил название «Смерть у дольмена». Эта работа представляет собой медицинский детектив с таинственным ореолом повествования, созданный умело вкрапленными в сюжет мистическими элементами.

В основе произведения лежит многолетний медицинский опыт автора, ведь Лана Роговская на протяжении многих лет занимается не только научной, но и образовательной, просветительской деятельностью. Ее лекции всегда пользуются популярностью, она одна из самых влиятельных лекторов по теме акушерства и гинекологии.

Роман «Смерть у дольмена» написан легким и доступным языком, что позволяет быть с ним «на ты» широкой аудитории. Серьезную научную информацию Лана Роговская преподносит в интуитивно понятной форме, а выводы, которые она делает, одновременно и очевидны, и парадоксальны.

Стоит добавить, что Виктория Токарева, классик современной отечественной литературы, мастер женского романа, в рецензии на вторую книгу Ланы Роговской, выразила восхищение этой работой.

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