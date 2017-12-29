Студенты Крыма стали участниками многотысячного проекта ON RUSSIA

Прошло чуть более 3 месяцев с момента первой записи в социальной сети автора идеи Даниила Акулина о том, что у него и его команды есть проект по созданию первого в России мобильного приложения для студентов – «ON RUSSIA». В проекте приняли активное участие и крымские студенты. Всего же проект собрал 25 тысяч участников по всей России.

Приложение стало доступно для скачивания в магазине Google Play и Apple App Store в конце октября – всего за несколько месяцев удалось привлечь такое большое количество пользователей. Это значит, что приложение становится популярным, интерес к нему растет, а это, в свою очередь, мотивирует команду ON RUSSIA делать мобильное приложение еще более интересным и функциональным.

Оно призвано объединить студентов всей страны и дать возможность узнавать новости своего вуза и города, а также участвовать в различных квестах, в том числе всероссийского масштаба. В рамках проекта уже прошло семь квестов на различные тематики. Первыми из них стали патриотический квест «Мы едины», тесты по географии и истории России, спортивный квест с Николаем Валуевым, спецзадание от команды Putin Team – «Герои нашей страны».

За участие в квестах студенты получали призовые баллы, которые теперь могут обменивать на призы в специальном магазине приложения.

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