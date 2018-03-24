Советник Президента РФ Андрей Фурсенко и учителя-активисты выступили против новых образовательных стандартов

Советник Президента России Андрей Фурсенко считает преждевременным проводить заседание Совета по утверждению новых образовательных стандартов (ФГОС).

За несколько дней до заседания Совета Министерство образования и науки выслало почти 600 страниц новых ФГОС и планировало их утвердить. Академикам сообщили, что эти стандарты они уже видели, но многие из них это отрицают.

Выяснилось, что группой разработчиков ФГОС руководил профессор Сергей Зинин из Федерального института педагогических измерений, а пособие издано АО «Издательство «Просвещение». Одновременно с разработкой нового ФГОС коллектив разрабатывал учебник по литературе для АО «Издательство «Просвещение». Лоббистом новых стандартов выступают Российская академия образования и Общество русской словесности.

Продолжает критиковать новые стандарты учитель русского языка, автор открытого письма Сергей Волков. Он указывает на то, что защитники стандартов во главе с министром образования Ольгой Васильевой ссылаются на поручение президента о создании единого образовательного пространства. Однако это, по словам Волкова, не соответствует действительности: поручения, на которые ссылаются чиновники, уже были выполнены в 2015-2016 годах – еще до прихода в ведомство Васильевой. Однако новое министерство после ее прихода решило заново выполнить уже выполненное поручение, трактуя его на свой лад, о чем президент, как подмечает Волков, не просил. Более того, нынешний вариант стандарта, по его мнению, противоречит последующим поручениям президента.

– Защитники стандарта утверждают, что без этого варианта образование в нашей стране «пустое». Потому что в действующем стандарте нет содержания. Они умалчивают о том, что по Закону об образовании стандарт сопровождается Примерной образовательной программой, где и зафиксировано все содержание образования. Эта программа составлялась долго и напряженно, в ее разработке принимали участие разнообразные институции и организации, она прошла непростое открытое общественное обсуждение и официально введена в действие в 2016 году. Не учитывать Примерную программу при составлении своей рабочей программы учитель не может. Она обязательна для исполнения. Ни одна линия учебников в стране не может быть утверждена без соответствия этой программе. И плюс ее в том, что она существует и работает. Зачем говорить, что стандарт приходит на смену пустоте? — говорит Волков.

Нынешний министр образования, в бытность свою работником Администрации президента, принимала участие в согласительной комиссии, которая трудилась над примерной программой по русскому языку и литературе. Этой работой руководила президент РАО Л.А. Вербицкая, авторитетный специалист в области словесности. В работе комиссии участвовали и представители всех учительских ассоциаций, в том числе АССУЛ и Гильдии словесников. На компромиссе, достигнутом в результате их работы, базировалась стабильная ситуация последних лет, и попытка нарушить ее сейчас, прикрываясь трактовками поручений президента, деструктивна, – заключают противники новых образовательных стандартов.

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