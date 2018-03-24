Советник Президента РФ Андрей Фурсенко и учителя-активисты выступили против новых образовательных стандартов
Советник Президента России Андрей Фурсенко
За несколько дней до заседания Совета Министерство образования и науки выслало почти 600 страниц новых ФГОС и планировало их утвердить. Академикам сообщили, что эти
Выяснилось, что группой разработчиков ФГОС руководил профессор Сергей Зинин из Федерального института педагогических измерений, а пособие издано АО «Издательство «Просвещение». Одновременно с разработкой нового ФГОС коллектив разрабатывал учебник по литературе для АО «Издательство «Просвещение». Лоббистом новых стандартов выступают Российская академия образования и Общество русской словесности.
Продолжает критиковать новые стандарты учитель русского языка, автор открытого письма Сергей Волков. Он указывает на то, что защитники стандартов во главе с министром образования Ольгой Васильевой ссылаются на поручение президента о создании единого образовательного пространства. Однако это, по словам Волкова, не соответствует действительности: поручения, на которые ссылаются чиновники, уже были выполнены в 2015-2016 годах – еще до прихода в ведомство Васильевой. Однако новое министерство после ее прихода решило заново выполнить уже выполненное поручение, трактуя его на свой лад, о чем президент, как подмечает Волков, не просил. Более того, нынешний вариант стандарта, по его мнению, противоречит последующим поручениям президента.
– Защитники стандарта утверждают, что без этого варианта образование в нашей стране «пустое». Потому что в действующем стандарте нет содержания. Они умалчивают о том, что по Закону об образовании стандарт сопровождается Примерной образовательной программой, где и зафиксировано все содержание образования. Эта программа составлялась долго и напряженно, в ее разработке принимали участие разнообразные институции и организации, она прошла непростое открытое общественное обсуждение и официально введена в действие в 2016 году. Не учитывать Примерную программу при составлении своей рабочей программы учитель не может. Она обязательна для исполнения. Ни одна линия учебников в стране не может быть утверждена без соответствия этой программе. И плюс ее в том, что она существует и работает. Зачем говорить, что стандарт приходит на смену пустоте? — говорит Волков.
Нынешний министр образования, в бытность свою работником Администрации президента, принимала участие в согласительной комиссии, которая трудилась над примерной программой по русскому языку и литературе. Этой работой руководила президент РАО Л.А. Вербицкая, авторитетный специалист в области словесности. В работе комиссии участвовали и представители всех учительских ассоциаций, в том числе АССУЛ и Гильдии словесников. На компромиссе, достигнутом в результате их работы, базировалась стабильная ситуация последних лет, и попытка нарушить ее сейчас, прикрываясь трактовками поручений президента, деструктивна, – заключают противники новых образовательных стандартов.