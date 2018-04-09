Авторов новых образовательных стандартов проверят на наличие связи с “Просвещением”

Российская академия наук в письме на адрес главы Минобрнауки выдвинула требование о создании независимого третейского суда , который будет рассматривать спорные экспертные заключения, а также ситуации конфликта интересов.

В частности, данный орган должен будет выяснить, как экспертами, из-за действий которых могут пострадать конкурирующие научные школы, оказались авторы издательства «Просвещение». Один из них, например, выдал отрицательные экспертные заключения на учебники по химии конкурентов своего работодателя, другая «разгромила» учебники по биологии от альтернативного издательства. Итоги расследования могут привести к ситуации, когда сотрудничество с «Просвещением» станет черной меткой для сотрудников Министерства образования и РАО, полагают эксперты.

Сегодня чистая прибыль «Просвещения» составляет порядка 8 млрд рублей, а, в случае принятия новых ФГОС и (как следствие – уничтожения конкурентов), бенефициары кипрского офшора PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED, по мнению экспертов, могли делить порядка 12-15 млрд рублей ежегодно. По мнению некоторых сторонних наблюдателей, новые стандарты по литературе могли быть списаны с учебника по литературе В.Я. Коровиной, издающегося «Просвещением». Подобных совпадений довольно много, их сравнительный проведен, в частности, в блоге «Антифгос».

В результате работы экспертов по внедрению новых образовательных стандартов планировалось почти полностью удалить из перечня учебников относительно небольшие издательства, которые давали учителям возможность выбора обучения школьников по разным методикам. Так, отрицательные заключения получили, например, учебники по географии, созданные совместно с экспертами Русского географического общества, а в биологии «дан красный свет» учебникам для 5-11 классов, пользующимся наибольшей реальной востребованностью у учителей в течение нескольких лет. Ряд предметов по итогам принятия ФГОС мог стать полностью монополизированным «Просвещением». В большинстве случаев это обеспечивалось исключением из перечней наиболее востребованных учебников конкурентов.

Не менее половины привлеченных к работе экспертов — учителя разных школы Москвы, получившие формальный статус «эксперта РАО». Однако их участие в проведении дополнительной экспертизы в таком объеме, по мнению противников новых стандартов, препятствовало объективной оценке существующих учебников: каждый из учителей в своей работе уже сделал выбор в пользу того или иного комплекта учебников и не мог быть до конца объективным (особенно учитывая тот факт, что столичные школы работают преимущественно по учебникам «Просвещения»).

В ходе парламентских слушаний в отношении новых ФГОС академик А. Кондаков затребовал проверку действий чиновников на коррупцию. Ранее по поручению Ольги Голодец уже была создана антикоррупционная комиссия.

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