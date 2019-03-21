Основой цифрового музея стали посвященные Крыму частные коллекции

Первая в России масштабная цифровая коллекция фотографий, писем, открыток, документов, карт, гравюр и других эфемеров, связанных с Крымом, стала доступна на сайте «Крымские архивы».

«Крымские архивы» — это общественный проект, посвященный популяризации и сохранению культурного наследия, связанного с Крымом. Авторы проекта в течение 5 лет собирали почтовые открытки, личные фотографии, документы из личных архивов русских дворян, книги, посвященные истории полуострова, начиная со второй половины XIX века и заканчивая современностью. В коллекцию проекта также входят письма, гравюры и другие эфемеры.

Никита Томилин, президент фонда «Остров Крым»: «Я располагаю самой крупной в мире коллекцией старинных фотооткрыток с Крымом, собираю ее уже более двенадцати лет. Пять лет назад, общаясь с другими коллекционерами, мне пришла в голову идея оцифровать предметы из частных коллекций и сделать их достоянием широкой общественности, создав своего рода цифровой музей. В моей коллекции недавно оказались уникальные вещи, например, книга на армянском языке, принадлежавшая семье депортированных крымских армян».

Пейзажи Тавриды начала XX века, детали национальных костюмов народов Причерноморья, улыбки счастливых туристов — образы открыток и фотографий запечатлели жизнь Крымского полуострова во всей ее полноте и многообразии.

Собранные материалы позволяют отследить и изучить изменения, затронувшие местный быт, природный ландшафт, архитектуру и будут интересны не только историкам-профессионалам, но и широкому кругу людей, увлекающихся историей родной страны и Крыма, в частности.

В настоящий момент для сайта оцифровано уже более 100 предметов. Ещё около 3000 будут оцифрованы в течение года. Материалы могут быть сгруппированы по одному или нескольким тегам для удобства просмотра пользователями. Авторы проекта предлагают также подписаться на еженедельные тематические рассылки с рассказами о новых любопытных предметах.

Повседневные вещи свидетельствуют о человеческой истории ярче и красноречивее любой официальной хроники. Сохраняя их, проект сохраняет память, преемственность поколений, чувство родины и дома. Изучение и аккумулирование исторического опыта позволяет народу найти свое место в мире, почувствовать точку опоры, противостоять забвению и тем самым увереннее смотреть в будущее.

Сохранение хрупкого наследия крымской жизни стало важной задачей для десятков добровольцев по всей России. Коллекционеры, хранители открыток, карт и фотографий, и просто люди, унаследовавшие редкие артефакты, объединились, чтобы сделать частные коллекции общедоступными.

«Стратегическая задача нашего проекта заключается в том, чтобы максимально полно сохранить зримую память об истории полуострова, о его культурном многообразии, запечатлеть национальный код общин, населявших Крым на протяжении последних двухсот лет. В этих хрупких артефактах сконцентрирован опыт предшествующих поколений, благодаря которым можно реконструировать события, интерьеры и внешний облик зданий, образ жизни людей, живших несколько десятков и сотен лет назад. Это не просто консервация памяти, интересная исключительно крымоведам, это удобный современный музей, имеющий основной целью воспитание нового поколения, продвижение крымской идентичности и частной инициативы по сохранению национальной памяти. В этом смысле мы движемся в русле государственной политики в отношении культурного наследия нашей страны. Осознавая свою причастность к сохранению культурного наследия и национальной самобытности региона, мы ищем путь к межнациональному согласию. Сотрудничая с ведущими историками Крыма, мы помогаем получить больше информации о малоизученных аспектах жизни на полуострове, о деталях быта и костюма тех времён», — говорит президент фонда «Остров Крым» Никита Томилин.

Коллекция доступна по адресу http://crimea.gallery

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