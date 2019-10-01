Как узнать, кто круче в киберспорте

Онлайн-беттинг стремительно набирает обороты во всём мире, и это не очень хорошая тенденция (об этом читайте в конце публикации). К ставкам на всевозможные и разнообразные виды спортивных состязаний добавилась еще и возможность "поставить деньги" на результаты киберспортивных турниров и соревнований, например – на игру Овервотч: https://gori11abet.com/stavki-na-overwatch

И в этом нет ничего удивительного. Любой, кто когда-нибудь играл в увлекательные компьютерные игры вроде Quake III или Counterstrike, хорошо знает, насколько азартно это занятие и до чего непредсказуемым может быть исход битвы. И спортом всё это называется совсем не случайно. Казалось бы, игроки "режутся" онлайн и всё чем они двигают – компьютерная мышь. Но это далеко не так: во время игры человек тратит достаточно много энергии и по-настоящему потеет! (хотя чего уж там, лёгкая атлетика или даже какой-нибудь настольный теннис куда полезнее:-)

Кто круче

С точки зрения букмекерства, делать ставки на киберспортивные состязания не так просто. Ведь физическое телосложение "спортсменов", их рост, вес и другие параметры здесь абсолютно не играют никакой роли. Куда важнее командный дух, царящий в той или иной команде – насколько долго игроки "сражаются" вместе, хорошо ли понимают и коммуницируют друг с другом. Если есть возможность выведать информацию о подготовке команды к соревнованиям, можно увеличить свои шансы на победу. Допустим, вам стало известно, что игроки тщательно и старательно готовились к турниру на протяжении полугода – в этом случае можно прогнозировать хороший результат для них. Или же, напротив, вы узнали, что команды как таковой и нет: все её участники собрались вместе буквально за неделю до начала соревнований – ставить на их победу вряд ли будет правильным (если только каждый из "игроков" не является своего рода "Лайонелом Месси" в киберспорте).

Ну, и, разумеется, много полезной информации можно почерпнуть из статистики выступлений команды. Как часто она проигрывает-выигрывает, кому чаще уступает, а с кем, наоборот, легко и просто справляется.

Азартный риск

При всех его "вкусностях" и азарте онлайн-беттинг – рафинированное зло. Не забывайте, что вы легко можете как выиграть, так и проиграть крупную сумму денег. Сотни тысяч семей пережили настоящие трагедии по причине разорения в букмекерских конторах. Поэтому следует хорошо отдавать себе в этом отчет прежде чем вы решитесь сделать свою первую ставку онлайн. Лучше найти другие способы для заработка.

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