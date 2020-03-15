Всё будет “мобайл”. Почему покупать товары лучше со смартфона

Вы всё еще ходите в супермаркеты за продуктами питания и хозяйственными мелочами? Значит, вы отстаете от современных трендов. Всё больше людей предпочитает заказывать всё необходимое по интернету и получать товары, не выходя из собственного жилища. Это не только удобно, но и безопасно (вспомните о бушующей во всем мире пандемии невиданного доселе коронавируса COVID-19). Но давайте обо всем по порядку.

Онлайн всему голова

Современные технологии развиваются настолько быстрыми темпами, что многие вещи, еще вчера казавшиеся нам современными и незаменимыми, сегодня уже превращаются в ненужное барахло или (в лучшем случае) раритет. Вспомните, например, магнитофонные кассеты, пейджеры, компакт-диски и флешки (да-да, они уже тоже отходят в прошлое, уступая место облачным хранилищам).

Этот список "вчерашних вещей и явлений" вскоре вполне могут пополнить привычные нам супермаркеты и гипермаркеты. Эти магазины, в которых мы привыкли закупать продукты питания и хозяйственные товары, всё сильнее ощущают на себе конкуренцию со стороны электронной коммерции. Уже давно появились онлайн-супермаркеты, которые по товарному ассортименту и ценовой политике дадут фору любому оффлайн-магазину. И это легко объяснимо: интернет-торговцам не нужно тратиться на дорогостоящую аренду помещений, зарплаты многочисленным кассирам, консультантам и охранникам – отсюда и низкие цены. Что касается ассортимента, то онлайн-супермаркетам не нужны гигантские склады. Многие из них просто доставляют товар заказчику со склада производителя или поставщика.

И вот что еще важно. Раньше люди покупали в интернете преимущественно какую-то мелочевку вроде книг и музыкальных треков. Сегодня же в онлайне успешно торгуют одеждой, продуктами питания, автомобильными запчастями, ювелирными изделиями – да практически любым товаром! Объясняется это тем, что современные покупатели перестали бояться совершать покупки онлайн и оценили удобства интернет-шопинга.

Не только удобно, но и выгодно

Но есть еще один фактор, играющий на руку электронной коммерции. Речь идет о стремительном распространении мобильных телефонов. Современный смартфон сегодня есть чуть ли не у любого школьника!

Бизнес быстро оседлал этот тренд. Торговые организации стали делать специальные мобильные приложения с возможностью сделать заказ прямо из смартфона. Тут же появились и компании, которые специализируются на разработке таких приложений. Вот пример такого разработчика: https://agilie.com/en/services/e-commerce-solutions

В мобильных приложениях обычно есть возможность создать личный кабинет и накапливать различные скидки и бонусы (так торговцы стимулируют потребителей чаще совершать покупки с мобильных).

У покупателя есть также возможность оставить отзыв о товаре или, наоборот, почитать перед покупкой отзывы других пользователей. Ну а самое главное: в мобильном приложении вы можете приобрести товар в буквальном смысле слова всего за один клик (!). Туда же приходят различные сообщения о промоакциях и специальных предложениях производителей.

Яркий пример – мобильное приложение российского онлайн-гипермаркета Ozon (который, по сути, является клоном американского Amazon). За первую покупку, сделанную со смартфона, пользователю предоставляют скидку в размере 500 рублей на следующий заказ. При заказе на определенную сумму товары вам доставят бесплатно прямо на дом.

Таким образом, покупать в интернете (особенно с помощью мобильного приложения) не только легко и удобно, но и в большинстве случаев выгоднее, чем в оффлайне. Как модно сейчас говорить, думайТЕ :-)

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