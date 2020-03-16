Новости тенниса – Даяна Ястремская принесла своей сборной одно очко на Кубке Федерации

В этой статье мы подобрали самые актуальные новости рубрики “Теннис”. Читайте в этом выпуске новостей большого тенниса Украины и мира: сборная Хорватии разделалась с Болгарией на соревнованиях Кубка Федерации; Даяна Ястремская помогла украинской сборной выиграть первый раунд матча против Болгарии; первая ракетка Украины Элина Свитолина высказала свое мнение о поединке Украина - Болгария.

Большой теннис: Хорватия одолела Болгарию 2:1 на Кубке Федерации

5 февраля в столице Эстонии Таллине прошли первые матчи Кубка Федерации в Первой группе Евроафриканской зоны. Украинская национальная сборная сыграет в группе со сборными Болгарии и Хорватии.

В матче первого тура сцепились Болгария и Хорватия. Игра была очень напряженной и непредсказуемой. В итоге, Сборная Хорватии победила со счетом 2:1. Матч состоял из 3-х поединков, 2 из которых выиграли хорватские теннисистки:

Леа Бошкович – Изабелла Шиникова – 2:6, 6:4, 6:4.

Яна Фетт – Виктория Томова – 2:6, 4:6.

Яна Фетт/Дария Юрак – Изабелла Шиникова/Виктория Томова – 6:2, 3:6, 6:1.

Обратите внимание, что последний поединок - парный.

Ранее в новостях большого тенниса СМИ sportarena.com/tennis сообщили, что в группе В Швеция победила Люксембург со счетом 2:1.

Теннис Украины: Даяна Ястремская не подвела украинскую сборную в поединке против Болгарии

6 февраля украинская сборная проводит матч зонального турнира Кубка федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. Первый матч пройдет против сборной Болгарии.

Первый поединок состоялся между второй ракеткой страны Даяной Ястремской и болгаркой Изабеллой Шиниковой. Одесситка играючи расправилась со своей оппоненткой в 2-х сетах со счетом 6:2, 6:1. Это был настоящий триумф! Вся игра заняла 48 минут.

Второй поединок пройдет между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и болгаркой Викторией Томовой. Затем состоится парная встреча, на которой с нашей стороны выступит дуэт Леся Цуренко/Катарина Завацкая.

Смотрите онлайн-трансляцию матча здесь.

Ранее Новости тенниса сообщили, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская узнала имя соперницы на Кубке Федерации.

Свежие новости тенниса: Элина Свитолина поделилась впечатлениями от матча Украина - Болгария

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже готова к противостоянию с Викторией Томовой на соревнованиях Кубка Федерации.

Сейчас спортсменка находится в столице Эстонии Таллине. У нее даже не было времени перестроится на новое соревнование после турнира Australian Open-2020. На отдых Свитолиной было отведено всего несколько дней.

Свитолина знает, что будет играть против соперницы ниже по рейтингу. Однако она не расслабляется, так как уверена: такие теннисистки играют более раскованно. Элине нужно максимально сконцентрироваться с первого же мяча, удерживать давление и найти момент, когда матч можно взять под свой контроль.

На кортах Таллина покрытие довольно специфическое, а мяч - тяжелый и проскальзывает. Во время розыгрышей мяч часто останавливается, поэтому приходится доходить ногами. Это еще больше усложняет задачу Свитолиной.

Читайте также на "Крым 24":