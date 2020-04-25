Что можно и что нельзя частным клиникам во время карантина

Принятые властями разных стран меры против распространения коронавирусной инфекции больно ударили по многим отраслям экономики. Среди пострадавших оказалась и частная медицина. Сотни медицинских центров, клиник и кабинетов вынуждены были прекратить (или сильно ограничить) оказание своих услуг. В результате многие из них не только лишились прибылей, но и оказались на грани выживания. Но еще хуже пришлось пациентам частных медицинских клиник – у многих людей были уже назначены операции, осмотры и консультации. А некоторые болезни, как известно, "не любят ждать".

Например, по сообщениям СМИ, большинство частных клиник Киева прекратили проводить плановые операции и диагностику пациентов, а также закрыли свои стационары. Как известно, карантин в Украине объявлен до 11 мая, но есть большая вероятность, что его могут продлить до начала лета (а возможно, и до осени).

Некоторые частные клиники даже в условиях карантина продолжают проводить плановые операции и диагностику. Но речь в данном случае идет не о таких услугах, как "маммопластика: увеличение груди в Киеве" или "выравнивание зубов и исправление прикуса у ребенка". Сейчас клиники открывают свои двери исключительно в тех случаях, когда медицинское состояние пациента является срочным или неотложным. Однако и они жалуются на резкое падение спроса на их услуги, поскольку пациенты не желают подвергать себя излишнему риску и просят перенести медицинские манипуляции с ними на более поздний срок.

Какие операции разрешены во время карантина?

Список таких медицинских операций можно найти в приказе Министерства здравоохранения Украины от 23 марта. Согласно этому документу, во время карантина частные клиники и медучреждения могут оказывать следующие услуги:

паллиативная помощь в стационарных отделениях, когда отсрочка несет серьезный риск для жизни пациента;

медицинская помощь беременным и роженицам, в том числе при усложненном течении беременности;

помощь новорожденным.

Как видно, список разрешенных операций и медицинских манипуляций во время карантина не сильно длинный. Минздрав рекомендовал медучреждениям увеличить процент оказания дистанционной медицинской помощи пациентам. По сути, во всем мире наметился серьезный тренд на телемедицину. И в этом, наверное, один из немногочисленных плюсов эпохи коронавируса.

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