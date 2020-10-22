Донецкий «Шахтёр» победил «Реал Мадрид». Все три гола забиты в одном тайме

21 октября в Мадриде завершился матч первого тура Лиги чемпионов. «Реал» уступил украинскому «Шахтёру» со счётом 2:3.

События в этом поединке развивались стремительно. Уже в первом тайме донецкая команда отправила в ворота хозяев поля три мяча.

На 29-й минуте счёт открыл Тете. Ещё через четыре минуты автогол забил защитник «Реала» Варан, а в конце первой половины матча Соломон довёл счёт до разгромного.

Мадридцам удалось вернуться в игру после перерыва. На 54-й минуте забил Модрич, а затем Винисиус через 15 секунд после выхода на замену сократил разрыв в счёте до минимума.

Однако «Шахтёр» всё же сумел сохранить преимущество. Уже в компенсированное время испанский клуб забил третий мяч, но гол отменили после просмотра видеоповтора.

В следующем матче «Шахтёр» сыграет с «Интером». Миланцы в поединке являются фаворитами, по мнению экспертов. БК «Фонбет» (в некоторых странах на сайт можно попасть только через зеркало bkFonbet) предлагает на победу итальянской команды коэффициент 1,95, а на выигрыш украинского клуба — 4,00.

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