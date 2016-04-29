Филиалы в Москве и Симферополе открывает компания «Lux Rent»

+, Новости Крыма | | Пятница, 29 Апрель 2016 в 11:35

«Lux Rent», Санкт-Петербургская транспортная компания, объявила об открытии своих филиалов в Москве и Симферополе.

автомобили прокатРасширение географии деятельности произошло после десятилетней успешной работы в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в течение которой компания зарекомендовала себя как ответственного игрока на рынке.

«Lux Rent» предлагает выгодные условия проката в столице и Крыму: бесплатная подача автомобиля в аэропорт, безлимитный пробег по Московской области и полуострову Крым. Филиалы компании имеют все необходимые возможности для регулярного техосмотра авто, обслуживания транспорта. На предприятиях работает штат квалифицированных механиков, автослесарей и электриков. В крымских и московских филиалах «Lux Rent», можно взять напрокат автомобили эконом- и бизнес-класса с водителем и без.




Теги: , ,




Comments are closed.

Подробнее в прокат авто в крыму, прокат авто в симферополе
Зачем туристу арендовать автомобиль в Крыму

Для отечественного туриста Крым привлекателен в силу разных причин. Во-первых, — с точки зрения культурной тождественности. Во-вторых, он привлекателен географически....

Закрыть