Филиалы в Москве и Симферополе открывает компания «Lux Rent»

«Lux Rent», Санкт-Петербургская транспортная компания, объявила об открытии своих филиалов в Москве и Симферополе.

Расширение географии деятельности произошло после десятилетней успешной работы в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в течение которой компания зарекомендовала себя как ответственного игрока на рынке.

«Lux Rent» предлагает выгодные условия проката в столице и Крыму: бесплатная подача автомобиля в аэропорт, безлимитный пробег по Московской области и полуострову Крым. Филиалы компании имеют все необходимые возможности для регулярного техосмотра авто, обслуживания транспорта. На предприятиях работает штат квалифицированных механиков, автослесарей и электриков. В крымских и московских филиалах « Lux Rent », можно взять напрокат автомобили эконом- и бизнес-класса с водителем и без.

Читайте также на "Крым 24":