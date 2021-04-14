Win mobile совместно с СевГУ запускает совместные цифровые проекты

Совместные проекты, направленные на формирование новых цифровых компетенций у молодежи Крыма, реализуют мобильный оператор Win mobile и Севастопольский государственный университет (СевГУ).

Одним из них станет открытый хакатон-практикум «ЗАЩИТИ СЕБЯ SAM» (Security At Mobile) для новых лидеров цифрового пространства. К участию в самой крутой цифровой тусовке приглашаются будущие социологи, рекламисты, журналисты и все желающие применить свои знания в сфере цифрового пространства. Они смогут не только представить свои идеи, но и получить поддержку опытных экспертов при разработке уникального проекта и побороться за достойные призы. Площадкой мероприятия станет зал «Точка кипения» СевГУ.

Еще один проект, реализуемый в рамках соглашения о сотрудничестве одного из ведущих крымских операторов связи «К-телеком» (бренд Win mobile) и СевГУ, «Проектика». В течение 13 недель студенты СевГУ будут анализировать собственные потребности в мобильном интернете и голосовой связи, на основании чего предложат параметры нового тарифного плана. Далее технические специалисты Win mobile создадут и запустят ориентированный на студентов и молодежь спецтариф.

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