Win mobile предлагает подключить в Крыму тариф МегаХит и получить хорошую скидку

В преддверии Нового года крымский мобильный оператор Win mobile представил сенсационный тариф МегаХит с безлимитными звонками и возможностью безграничного общения в соцсетях и мессенджерах. Благодаря этому гости Крыма смогут с комфортом провести новогодние каникулы, не заботясь о расходах на связь.

В новый тарифный план от Win mobile входят безлимитные исходящие звонки на номера в домашнем регионе (Р. Крым и Краснодарский край), а также бесплатные разговоры и СМС внутри сети. Кроме того, в ежемесячный пакет услуг входят 100 минут общения на все номера России, безлимитный мобильный трафик в Viber, WhatsApp, Telegram и Skype и в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и Instagram. Мобильный трафик на другие интернет-ресурсы предоставляется в рамках квоты в 15 Гб мобильного трафика в месяц.

И всё это – при минимальных расходах на связь: при подключении МегаХита до 31 января 2021 года абонентская плата составит всего 100 рублей в месяц на целый год с момента подключения!

Кроме услуг, которые входят в основной пакет тарифа МегаХит, за дополнительную плату можно вдвойне увеличить квоту мобильного трафика, а также получить дополнительные пакеты минуты и СМС на номера всех операторов России. В тарифе также предусмотрено подключение специальной опции, снижающей расходы на мобильный трафик и общение при нахождении в национальном роуминге за пределами республики.

Подробнее о тарифе можно узнать по ссылке https://www.mobile-win.ru/tariffs/megahit на официальном сайте оператора.

Следить за своими расходами и оперативно контролировать их абоненты Win mobile могут с помощью приложения K-mobile. Это бесплатное высокотехнологичное мобильное приложение, предоставляющее абоненту полный доступ к управлению своими услугами в онлайн-режиме.

Итак, запоминайте: приехав в Крым, заходите в салон продаж и обслуживания и говорите кодовые фразы «Мне сим-карту Win mobile!» и «Тариф МегаХит». И дальше вам всё фиолетово!

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